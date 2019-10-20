Рецепт неймовірно смачного салату "Соняшник"

Один з найсмачніших і ситних салатів – "Соняшник" - має загадкову історію виникнення.

Достовірно ніхто не знає автора цієї страви, передбачається, що його першими стали готувати винахідливі господині на початку 1990-х років.

Оскільки "Соняшник" виходить не просто смачним, а й неймовірно красивим, це забезпечило салату блискавичну популярність. Його люблять не тільки в Україні, але і в Словенії, Словаччині та Польщі.

Скуштувавши одного разу такий салат, його вже ніколи не забути.

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Для "Соняшнику" можна використовувати будь-яке м'ясо, але обов'язковим інгредієнтом є гриби. Також нам знадобляться чіпси, а ще оливки для прикрашання.

Про те, як приготувати цю яскраву святкову страву, читайте в нашому детальному рецепті з відео за наступним посиланням: Салат "Соняшник".

Салат "Соняшник"

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