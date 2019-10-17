Рецепт неймовірно смачного салату "Прошутто" з грушею

З початком холодів як ніколи своєчасно урізноманітнити меню своєї родини смачними вітамінними стравами, зокрема, салатом "Прошутто".

FoodOboz пропонує рецепт, як просто і швидко приготувати його з грушею.

Відзначається, що базою для салату є італійська шинка з окосту з сіллю і спеціями під назвою прошутто.

Додатково до неї можна додавати велику різноманітність продуктів, але ми пропонуємо використати груші, корисну зелень і заправку.

У підсумку за лічені хвилини виходить салат, який прекрасно виглядає, фантастично пахне і може зайняти гідне місце як при повсякденному трапези, так і на святковому столі.

Дивіться повний список продуктів і рецепт приготування салату "Прошутто" з грушею за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачної дієтичної страви з кабачків.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!