Рецепт неймовірно смачного салату "Прошутто" з грушею

З початком холодів як ніколи своєчасно урізноманітнити меню своєї родини смачними вітамінними стравами, зокрема, салатом "Прошутто".
FoodOboz пропонує рецепт, як просто і швидко приготувати його з грушею.
Відзначається, що базою для салату є італійська шинка з окосту з сіллю і спеціями під назвою прошутто.
Додатково до неї можна додавати велику різноманітність продуктів, але ми пропонуємо використати груші, корисну зелень і заправку.
У підсумку за лічені хвилини виходить салат, який прекрасно виглядає, фантастично пахне і може зайняти гідне місце як при повсякденному трапези, так і на святковому столі.
Дивіться повний список продуктів і рецепт приготування салату "Прошутто" з грушею за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачної дієтичної страви з кабачків.
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