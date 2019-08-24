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Рецепт неймовірно смачного салату по-європейськи

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Якщо у вашій родині дуже люблять страви з грибів, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування класичного салату "Грибна поляна".

Універсальність грибів не знає кордонів – з їх допомогою можна приготувати велику кількість страв, гриби унікальні, адже вони можуть замінити страви з м'яса.

Справжньою окрасою вашого святкового столу стане салат "Грибна поляна". Неймовірно ситний і ароматний салат порадує ваших рідних і близьких своїм вишуканим смаком.

Рецепт неймовірно смачного салату по-європейськи

Щоб приготувати такий салат, потрібно заздалегідь заготувати зелень, сир, копчену курку, варену картоплю, солоні огірки, а також курячі яйця і моркву. Для заправки слід використовувати майонез.

OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування салату "Грибна поляна" за цим посиланням.

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