Рецепт неймовірно смачного салату "Жіночий каприз" до 8 березня

Дуже смачний м'ясний салат з горіхами та чорносливом ідеально підходить для святкового меню.
FoodOboz пропонує простий рецепт незвичайного салату "Жіночий каприз", який стане центральною стравою на столі в свято.
Інгредієнти в ньому укладаються шарами. Куряче м'ясо, горіхи і яйця роблять закуску ситною, огірок додає свіжості, а чорнослив доповнює смак інших продуктів і надає пікантності.
Збирається "Жіночий каприз" на широкій плоскій тарілці поверх листя салату.
Детальний рецепт страви дивіться тут: Салат "Жіночий каприз" з чорносливом.
Салат "Жіночий каприз" з чорносливом
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачного салату з черемшею.
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