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Рецепт неймовірно смачного салату "Жіночий каприз" до 8 березня

1.3т
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Дуже смачний м'ясний салат з горіхами та чорносливом ідеально підходить для святкового меню.

FoodOboz пропонує простий рецепт незвичайного салату "Жіночий каприз", який стане центральною стравою на столі в свято.

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Інгредієнти в ньому укладаються шарами. Куряче м'ясо, горіхи і яйця роблять закуску ситною, огірок додає свіжості, а чорнослив доповнює смак інших продуктів і надає пікантності.

Збирається "Жіночий каприз" на широкій плоскій тарілці поверх листя салату.

Детальний рецепт страви дивіться тут: Салат "Жіночий каприз" з чорносливом.

Салат "Жіночий каприз" з чорносливом

Салат "Жіночий каприз" з чорносливом

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачного салату з черемшею.

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рецепти
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салат їжа свято
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