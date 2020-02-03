Рецепт неймовірно смачного рулету з бананами

Приємно здивувати і порадувати гостей та близьких з будь-якого приводу можуть легкі страви з бананів.

FoodOboz пропонує рецепт найніжнішого бананового рулету.

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Зауважимо, що для приготування такого десерту потрібно всього трохи молочних продуктів, пара бананів, кілька яєць, трохи цукру, борошна і крохмалю, - всі складові доступні і не дорогі.

Такий рулет у всіх аспектах набагато краще магазинного, подавати його можна як теплим, так і холодним, при цьому, його смак відмінно підкреслить чай з лимоном або ж ароматна кава.

Дивіться повний список і пропорції інгредієнтів, а також покроковий рецепт рулету з бананами за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт чудових дерунів з сиром, які обов'язково підкорять всіх.

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