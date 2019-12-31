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Рецепт неймовірно смачного оселедця під шубою

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Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких, ви можете приготувати традиційний святковий салат "Шуба".

Рецепт неймовірно смачного оселедця під шубою

Не секрет, що існує безліч варіантів приготування цієї страви, без якої не обходиться жоден святковий стіл. Багато господинь намагаються урізноманітнити "Шубу", додаючи до салату нові інгредієнти.

Ми радимо вам приготувати страву, до складу якої увійдуть варена картопля, цибуля, оселедець, морква і буряк, а також варені яйця. При правильному дотриманні всіх алгоритмів рецепта вам вдасться зробити салат, який по-справжньому порадує вашу сім'ю і гостей.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування смачного оселедця під шубою за наступним посиланням.

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