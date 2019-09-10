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Рецепт неймовірно смачного лікеру

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Якщо ви віддаєте перевагу лікеру, неодмінно ознайомтеся з рецептом приготування дуже смачного бананового лікеру з вершками.

Даний напій виходить неймовірно смачним і дуже солодким, лікер припаде до душі вашим друзям і подругам. Крім особливого смаку, такий лікер має приємний аромат банана і вершків.

Рецепт неймовірно смачного лікеру

Для приготування алкогольного напою вам доведеться витратити всього 15 хвилин свого часу. Головне – слідувати рецепту, і тоді результат по-справжньому здивує ваших рідних і близьких.

OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування бананового лікеру з вершками за наступним посиланням.

Раніше ми розповідали своїм читачам, як приготувати дивовижний патріотичний коктейль.

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