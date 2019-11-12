Рецепт неймовірно смачного і корисного салату з пекінською капустою

Оптимальним способом підтримки стану здоров'я і фігури в порядку в холодну пору року є овочеві салати.

FoodOboz пропонує рецепт салату з авокадо, огірків і пекінської капусти.

Відзначається, що в блюдо входять тільки корисні і поживні продукти, які доповнюють смакові якості один одного і при цьому апетитно виглядають.

Новини Рецепт дуже смачної страви з цвітною капустою

Такий салат готується всього близько 20 хвилин і відмінно підійде як для перекусу, так і в якості доповнення до основної страви.

У ньому міститься оптимальна кількість корисних жирів, вітамінів і клітковини, але краще подавати його з легкими білковими доповненнями на зразок биточків по-французьки, запеченої скумбрії або минтая в клярі.

В яких пропорціях брати продукти, які до них потрібні спеції і покроковий рецепт приготування салату з авокадо і пекінської капусти дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт дуже смачної грузинської страви з квасолі.

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