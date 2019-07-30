Рецепт неймовірно смачного фаршированого перцю з баклажанами

Способів приготування фаршированого перцю безліч, але є один особливий, який виділяється серед інших.

Найбільш незвичайний і багатогранний смак - у солодких стиглих перчиків із начинкою з баклажанів!

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Ця літня ситна страва стане ідеальним гарніром на обід або вечерю.

Секретом рецепта є особливий соус, в якому потрібно тушкувати перці, а також спеції, якими цей соус заправляється.

Про те, як правильно приготувати таке чудове сезонне блюдо, читайте за наступним посиланням: Перець фарширований баклажанами.

Перець фарширований баклажанами

Також пропонуємо приготувати дуже смачний солодкий перець, фарширований капустою і морквою.

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