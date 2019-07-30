Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт неймовірно смачного фаршированого перцю з баклажанами

340 Читати матеріал російською

Способів приготування фаршированого перцю безліч, але є один особливий, який виділяється серед інших.

Найбільш незвичайний і багатогранний смак - у солодких стиглих перчиків із начинкою з баклажанів!

Читайте також: Рецепт рататуя із кабачків та баклажанів

Ця літня ситна страва стане ідеальним гарніром на обід або вечерю.

Секретом рецепта є особливий соус, в якому потрібно тушкувати перці, а також спеції, якими цей соус заправляється.

Про те, як правильно приготувати таке чудове сезонне блюдо, читайте за наступним посиланням: Перець фарширований баклажанами.

Перець фарширований баклажанами

Перець фарширований баклажанами

Також пропонуємо приготувати дуже смачний солодкий перець, фарширований капустою і морквою.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані