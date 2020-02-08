Рецепт неймовірно смачних печінкових оладок

Дивно багато корисних і смачних страв можна приготувати з печінки.

FoodOboz пропонує рецепт відмінних печінкових оладок.

Відомий факт, що печінка містить багато білка, величезну кількість вітамінів А і групи В, заліза, холіну, цинку і багатьох інших мікроелементів, - і при цьому в ній не так вже й багато калорій, що робить її ідеальним продуктом для схуднення і підтримки тіла в тонусі.

З печінки виходять смачні солоні оладки, які можна використовувати як в якості самостійної страви, так і доповненням до гарніру.

Дивіться покроковий рецепт приготування печінкових оладок за цим посиланням.

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