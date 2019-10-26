Рецепт неймовірно смачних оладок з гарбуза

Легким і поживним варіантом для сніданку в будь-яку пору року можуть стати оладки.

FoodOboz пропонує рецепт, як приготувати їх з гарбуза.

Новини Рецепт неймовірно смачного минтая в клярі в духовці

Як відомо, сам по собі гарбуз не є особливо смачним, його потрібно вміти правильно готувати. У той же час він містить величезну кількість вітамінів і клітковини при мінімумі калорій, через що користується популярністю у всіх, хто хоче бути красивим і здоровим.

При додаванні невеликої кількості продуктів і витраті трохи більше півгодини часу можна приготувати смачні і поживні оладки.

Повний список інгредієнтів і покроковий рецепт оладок з гарбуза дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт, як приготувати оригінальні деруни з гарбуза.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся