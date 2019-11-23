Рецепт неймовірно смачних оладок на йогурті

Якщо ви хочете швидко приготувати смачну страву для ваших рідних і близьких, неодмінно зверніть увагу на рецепт оладок на йогурті.

Оладки – це неймовірно популярна страва у багатьох сім'ях. Їх можна готувати на кефірі, сметані або навіть на воді. Ми пропонуємо вам приготувати оладки на йогурті.

Всього за 20-25 хвилин ви зможете приготувати пишні і ніжні оладки, при цьому можна використовувати як домашній йогурт, так і кисломолочний продукт, куплений заздалегідь в магазині.

При бажанні можна урізноманітнити страву, додавши до неї фрукти. В такому випадку ваші оладки набудуть неймовірного і по-справжньому неповторного смаку.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з нашим докладним покроковим рецептом приготування оладок на йогурті за наступним посиланням.

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