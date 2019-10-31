Рецепт неймовірно смачних ласощів з гарбуза

В осінньо-зимовий період надзвичайно корисно і зручно поповнювати раціон своїх рідних і близьких стравами з гарбуза.

FoodOboz пропонує рецепт гарбузових цукатів.

Варто зауважити, що гарбуз може зберігатися довгий час і його легко вирощувати, - тому він коштує дешево і продається повсюдно.

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У той же час гарбуз повен вітамінів, яких так не вистачає організму напередодні зими.

Однак, не можна назвати гарбузові цукати дієтичними, оскільки вони містять досить багато цукру. Але якщо куштувати ласощі помірно і в першій половині дня, то ніякої шкоди для фігури вони не завдадуть.

Дивіться повний список продуктів і рецепт цукатів з гарбуза з фото процесу приготування за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт оригінальних дерунів з гарбуза.

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