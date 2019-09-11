Рецепт неймовірно смачних квашених баклажанів

Одним з найпопулярніших способів готування овочів в осінньо-зимовий період є їх маринування, але куди менш поширене приготування квашених баклажанів.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам простий рецепт, як приготувати квашені баклажани з капустою.

Відзначається, що традиційно прийнято готувати квашену капусту або консервувати помідори, але квашені баклажани за своїми смаковими якостями і простоті приготування не поступаються їм.

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Заготовити баклажани разом з капустою, морквою, перцем, часником, травами і спеціями можна менш ніж за годину, при цьому, після бродіння вони отримують дивовижний кисло-солодкий смак.

Подавати таку закуску найкраще з м'ясом або вареною картоплею, але завжди відкрито поле для нових експериментів в цьому питанні.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт приготування квашених баклажанів з капустою за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт смачного салату з баклажанами і грибами.

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