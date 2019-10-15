Рецепт неймовірно смачних кексів на молоці

Історія невеликих і смачних кексів своїм корінням сягає в далеке 10 століття.

Спочатку їх почали готувати в Європі і називали Moufflet, що французькою буквально означало "м'який хліб". Згодом кондитери в різних країнах стали додавати до таких кексів шоколад, ягоди, горіхи і прикрашати глазур'ю або цукровою пудрою.

Читайте також: Рецепт найсмачнішого торта

При цьому рецепт тіста для кексів майже не змінювався, саме його простота забезпечила маленьким кексам (або маффінам) таку популярність, яка пізніше поширилася на весь світ.

FoodOboz пропонує приготувати смачні кекси на молоці, як це століттями робили наші предки. Для зручності можна використовувати улюблені формочки або заготовки з пергаментного паперу.

Про те, як зробити надзвичайно смачний десерт до чаю і кави, читайте за цим посиланням: Кекси на молоці.

Кекси на молоці

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!