Замість цукерок: рецепт неймовірно смачних енергетичних кульок

Олена Козлова FoodOboz 08:00, 22.05.2020

Енергетичні кульки – це відмінні ласощі з великою кількістю поживних речовин. Для їх приготування знадобиться мінімум часу і зусиль.

OBOZREVATEL спільно з hola.com пропонує ознайомитися з легким, смачним і корисним рецептом.

Інгредієнти:

  • 200 г смажених волоських горіхів

  • 80 г вівсяних пластівців

  • 50 г гарбузового насіння

  • 2 столових ложки тертого свіжого імбиру

  • 1 столова ложка порошку куркуми

  • 1 апельсин (цедра і сік)

  • 130 г тертої моркви

  • 200 г фініків королівських

  • 60 г кокосової стружки

Приготування:

1. Помістіть волоські горіхи, вівсяні пластівці, гарбузове насіння, свіжий імбир і апельсинову цедру в кухонний комбайн і подрібніть.

2. Додайте терту моркву і фініки, повторіть подрібнення.

3. Влийте трохи апельсинового соку і перемішайте до отримання компактної маси.

4. Сформуйте руками невеликі кульки і покрийте їх шаром кокосової стружки.

5. Зберігайте в холодильнику, навіть якщо вони трохи затвердіють.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про типи замінників цукру та результати важливих досліджень

Коментувати
FoodOboz

Дивіться також

"Прогноз – війна". На Донбасі зростає вірогідність ескалації конфлікту

"Сміливий до безтями": стали відомі подробиці загибелі комбата під Луганськом

Спричинює рак, випадають зуби: підлітки в Україні захопилися смертельно небезпечною розвагою

Пережив полон і страшні тортури: подробиці про легендарного командира "Луганськ-1", трагічно загиблого на завданні

Лише 3,5 млн українців дивилися прес-конференцію Зеленського