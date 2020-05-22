Замість цукерок: рецепт неймовірно смачних енергетичних кульок

Енергетичні кульки – це відмінні ласощі з великою кількістю поживних речовин. Для їх приготування знадобиться мінімум часу і зусиль.

OBOZREVATEL спільно з hola.com пропонує ознайомитися з легким, смачним і корисним рецептом.

Інгредієнти:

200 г смажених волоських горіхів

80 г вівсяних пластівців

50 г гарбузового насіння

2 столових ложки тертого свіжого імбиру

1 столова ложка порошку куркуми

1 апельсин (цедра і сік)

130 г тертої моркви

200 г фініків королівських

60 г кокосової стружки

Приготування:

1. Помістіть волоські горіхи, вівсяні пластівці, гарбузове насіння, свіжий імбир і апельсинову цедру в кухонний комбайн і подрібніть.

2. Додайте терту моркву і фініки, повторіть подрібнення.

3. Влийте трохи апельсинового соку і перемішайте до отримання компактної маси.

4. Сформуйте руками невеликі кульки і покрийте їх шаром кокосової стружки.

5. Зберігайте в холодильнику, навіть якщо вони трохи затвердіють.

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