Замість цукерок: рецепт неймовірно смачних енергетичних кульок

Енергетичні кульки – це відмінні ласощі з великою кількістю поживних речовин. Для їх приготування знадобиться мінімум часу і зусиль.
OBOZREVATEL спільно з hola.com пропонує ознайомитися з легким, смачним і корисним рецептом.
Інгредієнти:
200 г смажених волоських горіхів
80 г вівсяних пластівців
50 г гарбузового насіння
2 столових ложки тертого свіжого імбиру
1 столова ложка порошку куркуми
1 апельсин (цедра і сік)
130 г тертої моркви
200 г фініків королівських
60 г кокосової стружки
Приготування:
1. Помістіть волоські горіхи, вівсяні пластівці, гарбузове насіння, свіжий імбир і апельсинову цедру в кухонний комбайн і подрібніть.
2. Додайте терту моркву і фініки, повторіть подрібнення.
3. Влийте трохи апельсинового соку і перемішайте до отримання компактної маси.
4. Сформуйте руками невеликі кульки і покрийте їх шаром кокосової стружки.
5. Зберігайте в холодильнику, навіть якщо вони трохи затвердіють.
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