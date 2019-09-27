Рецепт неймовірно ніжного і смачного торта

Неймовірно просто і дієво можна побалувати всю свою сім'ю, приготувавши смачний торт, - без різниці, в свято або просто для душі.

FoodOboz пропонує рецепт найніжнішого торта "Рафаелло".

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Зауважимо, що основу торта складає бісквіт, також для нього потрібно досить багато кокосової стружки, мигдаль, шоколад, молочні продукти, цукор, борошно, яйця, кілька однойменних цукерок Raffaello.

Хоча десерт виходить аж ніяк не найдешевшим і зовсім не дієтичним, його смакові якості можуть вразити уяву.

Для приготування потрібно близько півтори години.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт приготування торта "Рафаелло" за цим посиланням.

Також ви можете скористатися іншим рецептом, щоб приготувати шоколадний торт "Спартак" або класичний торт "Зебра", - вони більш бюджетні, і теж дуже смачні.

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