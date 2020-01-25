Рецепт неймовірно корисного і смачного десерту з сиру

Ідеальним доповненням практично до будь-якого раціону стануть білкові і поживні страви з сиру.

FoodOboz пропонує рецепт корисного сирного пирога.

Перевага цього десерту полягає в тому, що в ньому немає борошна, так як сир прекрасно доповнюють яйця, манка і спеції.

Новини Рецепт швидкого смачного торта з фото

Цукру в ньому зовсім мало, внаслідок чого такий пиріг виходить досить дієтичним і корисним. Крім іншого, він ще і дуже смачний.

На приготування сирного пирога потрібно близько години, при цьому, більшу частину часу займе безпосередньо випікання. З нашими простими інструкціями будь-який бажаючий зможе з першого ж разу приємно здивувати близьких цією стравою.

Дивіться покроковий рецепт сирного пирога з фото процесу приготування за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт чудового низькокалорійного сирного морозива.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!