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Рецепт неймовірно корисного і смачного десерту з сиру

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Ідеальним доповненням практично до будь-якого раціону стануть білкові і поживні страви з сиру.

FoodOboz пропонує рецепт корисного сирного пирога.

Перевага цього десерту полягає в тому, що в ньому немає борошна, так як сир прекрасно доповнюють яйця, манка і спеції.

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Рецепт швидкого смачного торта з фото

Цукру в ньому зовсім мало, внаслідок чого такий пиріг виходить досить дієтичним і корисним. Крім іншого, він ще і дуже смачний.

На приготування сирного пирога потрібно близько години, при цьому, більшу частину часу займе безпосередньо випікання. З нашими простими інструкціями будь-який бажаючий зможе з першого ж разу приємно здивувати близьких цією стравою.

Дивіться покроковий рецепт сирного пирога з фото процесу приготування за цим посиланням.

Рецепт неймовірно корисного і смачного десерту з сиру

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт чудового низькокалорійного сирного морозива.

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