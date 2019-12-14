Рецепт неймовірно апетитного салату на Новий рік 2020

Якщо ви хочете по-справжньому здивувати своїх рідних і близьких на Новорічні свята, неодмінно зверніть увагу на рецепт смачного салату з кальмарами і грибами.

Напередодні свят багато господинь губляться в здогадах, що нового можна приготувати для своєї сім'ї і гостей. Прикладом оригінальної страви може стати салат з кальмарами і грибами.

У той час коли святкові столи заповнять висококалорійні страви, ви піднесете легкий і витончений салат, основними інгредієнтами якого є кальмари, солоні огірки і смажені гриби.

Такий салат буде виглядати неймовірно апетитно і красиво.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування неймовірно смачного салату з кальмарами і грибами за наступним посиланням.

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