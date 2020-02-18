Рецепт наваристого сирного супу з фрикадельками

Ситний суп з фрикадельками буде ще смачнішим, якщо додати у нього плавлений сирок.

Це дуже проста перша страва, яка ідеально підходить для щільного обіду.

Для такого супу нам знадобиться м'ясний фарш на фрикадельки, картопля, овочі для пережарки, сметана, плавлений сир і спеції.

Новини Рецепт угорського супу на обід та вечерю

Для початку слід відварити картоплю, після чого додати в суп інші інгредієнти.

Детальний рецепт страви читайте за посиланням: Сирний суп з фрикадельками.

Сирний суп з фрикадельками

Читайте інші матеріали від FoodOboz:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!