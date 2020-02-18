Рецепт наваристого сирного супу з фрикадельками

Ситний суп з фрикадельками буде ще смачнішим, якщо додати у нього плавлений сирок.
Це дуже проста перша страва, яка ідеально підходить для щільного обіду.
Для такого супу нам знадобиться м'ясний фарш на фрикадельки, картопля, овочі для пережарки, сметана, плавлений сир і спеції.
Для початку слід відварити картоплю, після чого додати в суп інші інгредієнти.
Детальний рецепт страви читайте за посиланням: Сирний суп з фрикадельками.
Сирний суп з фрикадельками
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