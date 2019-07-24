Рецепт найсмачнішого салату Цезар

Одним із найпопулярніших у світі салатів є Цезар.

Салат отримав назву не в честь Гая Юлія Цезаря, як багато хто вважає, а по імені людини, яку найбільш часто називають автором цієї страви - американського кухаря італійського походження Цезаря Кардіні.

Крім традиційного способу, це блюдо можна зробити з рибою, а саме – з лососем.

Цезар з лососем має свій самобутній і яскравий смак, а приготувати його дуже просто.

У рецепті є анчоуси, але в іншому інгредієнти ідентичні класичному варіанту: знадобиться пармезан, салат ромен, часник, сухарики з білого хліба і оливкове масло.

Про те, як правильно приготувати цей смачний салат читайте за посиланням: Цезар з лососем.

Цезар з лососем

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