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Рецепт найсмачнішого овочевого салату з черемшею

1.1т
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На початку весни страви з черемші є ідеальним джерелом вітамінів і корисних речовин.

FoodOboz знайшов рецепт незвичайного салату з овочів з черемшею і кукурудзою, чудовий смак якого не залишить нікого байдужим.

Як відомо, страви з черемші здатні позитивно впливати на імунітет і нормалізують кров'яний тиск.

Черемша

Черемша

Листя і стебла черемші багаті вітамінами С, А, РР, вітамінами групи В, а також ефірними маслами і такими мінералами як йод, марганець, залізо, мідь, бор, селен і цинк.

Саме тому така закуска є ідеальним джерелом корисних і незамінних речовин. Її детальний рецепт з відео доступний за посиланням: Салат з черемші з кукурудзою і помідорами.

Салат з черемші з кукурудзою і помідорами

Салат з черемші з кукурудзою і помідорами

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рецепти
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салат їжа
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