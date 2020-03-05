Рецепт найсмачнішого овочевого салату з черемшею

На початку весни страви з черемші є ідеальним джерелом вітамінів і корисних речовин.

FoodOboz знайшов рецепт незвичайного салату з овочів з черемшею і кукурудзою, чудовий смак якого не залишить нікого байдужим.

Як відомо, страви з черемші здатні позитивно впливати на імунітет і нормалізують кров'яний тиск.

Черемша

Листя і стебла черемші багаті вітамінами С, А, РР, вітамінами групи В, а також ефірними маслами і такими мінералами як йод, марганець, залізо, мідь, бор, селен і цинк.

Саме тому така закуска є ідеальним джерелом корисних і незамінних речовин. Її детальний рецепт з відео доступний за посиланням: Салат з черемші з кукурудзою і помідорами.

Салат з черемші з кукурудзою і помідорами

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