Рецепт найсмачнішого овочевого салату з черемшею

На початку весни страви з черемші є ідеальним джерелом вітамінів і корисних речовин.
FoodOboz знайшов рецепт незвичайного салату з овочів з черемшею і кукурудзою, чудовий смак якого не залишить нікого байдужим.
Як відомо, страви з черемші здатні позитивно впливати на імунітет і нормалізують кров'яний тиск.
Черемша
Листя і стебла черемші багаті вітамінами С, А, РР, вітамінами групи В, а також ефірними маслами і такими мінералами як йод, марганець, залізо, мідь, бор, селен і цинк.
Саме тому така закуска є ідеальним джерелом корисних і незамінних речовин. Її детальний рецепт з відео доступний за посиланням: Салат з черемші з кукурудзою і помідорами.
Салат з черемші з кукурудзою і помідорами
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