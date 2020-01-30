Рецепт найсмачнышого м'яса по-французьки

М'ясо по-французьки – це страва, приготована з шарів м'яса, картоплі, сиру, грибів або інших інгредієнтів.

Мало хто знає, що творцем цієї страви є французький кухар Урбен Дюбуа (1818-1901). Він працював на кухні графа Олексія Орлова, тому у всьому світі його фірмовий кулінарний винахід називається "м'ясом по-Орловськи" - Veau Orloff.

В оригінальному рецепті це запіканка з м'яса, картоплі, грибів і овочів, запечених під соусом бешамель з додаванням сиру.

У спрощеній версії використовуються різні соуси.

Подавати м'ясо по-французьки прийнято, нарізаючи на порції, захоплюючи знизу шматок м'яса, і акуратно перекладаючи його на тарілку. Таким чином, не порушується цілісність шарів і в кожній порції проглядаються всі складові.

FoodOboz пропонує приготувати цю знамениту страву за перевіреним рецептом, який доступний за посиланням: М'ясо по-французьки з помідорами і грибами.

М'ясо по-французьки з помідорами і грибами

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