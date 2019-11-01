Рецепт найсмачнішої запіканки з цвітної капусти

У раціоні кожної сім'ї завжди є місце для нових поживних страв з цвітної капусти.

Дивіться простий рецепт смачної запіканки з цього овоча на FoodOboz.

Цвітна капуста - не тільки багата вітамінами, але ще і низькокалорійна, та, до того ж, більш ніж доступна по грошах восени, коли інші овочі поступово зникають з прилавків.

Новини Рецепт дуже смачного печінкового торта

Є багато способів приготувати цвітну капусту, одним з кращих є приготування запіканки. Для цього треба додати всього лише трохи молочних продуктів, яєць, спецій, і приділити готуванню менше години часу.

Таке блюдо відмінно підійде на будь-який прийом їжі і гарантовано порадує ваших близьких і гостей.

Дивіться повний список продуктів і рецепт запіканки з цвітної капусти тут.

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