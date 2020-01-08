Рецепт найсмачнішої запіканки з картоплі

З картоплі і м'ясного фаршу можна приготувати чудову і апетитну запіканку на будь-який випадок.

Така страва припаде до смаку гостям, а також стане прекрасним доповненням до сімейної вечері у вузькому колі.

Але головний плюс цієї запіканки в тому, що готувати її дуже просто, основа – картопля і м'ясо. Заготівку потрібно залити особливою пряною заправкою і на годину відправити в духовку.

Як приготувати цю ситну гарячу страву, читайте в нашому рецепті за посиланням: Картопляна запіканка.

Картопляна запіканка

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