Рецепт найсмачнішої запіканки з картоплі

З картоплі і м'ясного фаршу можна приготувати чудову і апетитну запіканку на будь-який випадок.
Така страва припаде до смаку гостям, а також стане прекрасним доповненням до сімейної вечері у вузькому колі.
Але головний плюс цієї запіканки в тому, що готувати її дуже просто, основа – картопля і м'ясо. Заготівку потрібно залити особливою пряною заправкою і на годину відправити в духовку.
Як приготувати цю ситну гарячу страву, читайте в нашому рецепті за посиланням: Картопляна запіканка.
Картопляна запіканка
Читайте і дивіться також:
Ситний наваристий розсольник, найпростіший рецепт.
Рецепт казково смачного м'ясного салату з ананасом.
Як приготувати кращий тертий пиріг на швидку руку.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал