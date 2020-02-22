Рецепт найсмачнішої запеченої картоплі "Кумпір" по-турецьки

Способів запікання картоплі дуже багато, але один з найбільш вдалих винайшли в Туреччині.

Для тих, хто ще не куштував картоплю "Кумпір", цей рецепт буде справжнім відкриттям.

У Туреччині печена картопля з різними начинками називається Kumpir, і є найпопулярнішою стравою національної кухні. Її полюбляють за ситність, простоту приготування і, звичайно ж, за незабутній смак!

Картопля запікається у фользі, після чого розрізається навпіл, внутрішній вміст змішується з вершковим маслом і з сиром. Далі в таку заготовку додають різноманітні начинки - мариновані огірочки, кукурудзу, м'ясо, овочі, гриби або інші складові.

FoodOboz пропонує скуштувати традиційний "Кумпір" за рецептом, доступним за посиланням: "Картопля по-турецьки".

Картопля по-турецьки "Кумпір"

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