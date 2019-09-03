Рецепт найсмачнішої ухи

Однією з найдавніших страв є уха, цей наваристий суп на основі риби готували багато поколінь наших предків.

Секретами смачної ухи (або рибної юшки) є невелика кількість інгредієнтів, і звичайно – використання свіжої риби.

Смак овочів в цьому першому блюді повинен бути другорядним, а першу скрипку завжди грає риба, і бажано використовувати кілька її видів.

Про те, як приготувати рибний суп читайте в нашому детальному покроковому рецепті за посиланням: Найсмачніша уха.

Найсмачніша уха

Якщо ви віддаєте перевагу оригінальним рецептам, то пропонуємо приготувати наваристу і ситну рибну юшку з пшоном.

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