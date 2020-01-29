Рецепт найсмачнішої ухи з червоної риби

Дуже смачна і навариста уха виходить з різних сортів червоної риби.
FoodOboz пропонує рецепт незвичайної ухи, звареної на лососеві і креветках.
Ще однією особливістю такого рибного супу є те, що при його приготуванні використовуються вершки.
В результаті уха має вершковий смак, який ідеально доповнюють креветки і часточка лимона.
Перевагою цієї першої страви є простота приготування - всі інгредієнти готуються дуже швидко.
Як зварити чудовий рибний суп, читайте в нашому рецепті за посиланням: Уха з лосося і креветок.
Уха з лосося і креветок
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