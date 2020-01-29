Рецепт найсмачнішої ухи з червоної риби

Дуже смачна і навариста уха виходить з різних сортів червоної риби.

FoodOboz пропонує рецепт незвичайної ухи, звареної на лососеві і креветках.

Ще однією особливістю такого рибного супу є те, що при його приготуванні використовуються вершки.

В результаті уха має вершковий смак, який ідеально доповнюють креветки і часточка лимона.

Перевагою цієї першої страви є простота приготування - всі інгредієнти готуються дуже швидко.

Як зварити чудовий рибний суп, читайте в нашому рецепті за посиланням: Уха з лосося і креветок.

Уха з лосося і креветок

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