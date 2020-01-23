Рецепт найсмачнішої страви з сочевиці

Відмінною заміною або ж просто доповненням м'яса в будь-якому раціоні можуть стати страви з сочевиці.
FoodOboz пропонує рецепт чудових гречаників з сочевицею.
Відзначається, що сочевиця, як і інші бобові, вже довгий час користується великою популярністю серед всіх прихильників здорового способу життя.
Сочевиця містить багато білка і вітамінів, сприятливо впливає на роботу травної системи і всього організму в цілому.
Якщо ж використовувати її разом з овочами замість м'яса для гречаників, - вийде не тільки корисно, але ще і дуже смачно.
Повний список і пропорції інгредієнтів, а також покроковий рецепт гречаників з сочевицею з фото дивіться за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачної курки в кефірі для схуднення.
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