Рецепт найсмачнішої страви з сочевиці

Відмінною заміною або ж просто доповненням м'яса в будь-якому раціоні можуть стати страви з сочевиці.

FoodOboz пропонує рецепт чудових гречаників з сочевицею.

Відзначається, що сочевиця, як і інші бобові, вже довгий час користується великою популярністю серед всіх прихильників здорового способу життя.

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Сочевиця містить багато білка і вітамінів, сприятливо впливає на роботу травної системи і всього організму в цілому.

Якщо ж використовувати її разом з овочами замість м'яса для гречаників, - вийде не тільки корисно, але ще і дуже смачно.

Повний список і пропорції інгредієнтів, а також покроковий рецепт гречаників з сочевицею з фото дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачної курки в кефірі для схуднення.

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