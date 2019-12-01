Рецепт найсмачнішої страви з курки з грибами

Стіл будь-якої сім'ї в зимовий час і напередодні новорічних свят якнайкраще прикрасить жульєн.

FoodOboz пропонує вам рецепт, як легко приготувати смачний жульєн з грибами і куркою.

Відзначається, що в традиційній французькій кухні, звідки прийшла назва "жульєн", вона означає спосіб холодної обробки овочів.

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Однак, широко поширене ще і блюдо з такою назвою, яке готується шляхом запікання курячого м'яса або морепродуктів з овочами в вершках під сирною скоринкою.

На приготування жульєну потрібно близько години, при цьому, в цілому процес готування дуже простий, під силу навіть новачкові, а готова страва напевно припаде до смаку як домочадцям, так і гостям.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт жульєну з грибами і куркою за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт приголомшливого печива, яке ідеально підійде до новорічного столу в 2020 році.

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