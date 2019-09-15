Рецепт найсмачнішої страви з гарбуза

З корисного і яскравого гарбуза виходять не тільки каша або салати.

FoodOboz пропонує приготувати незвичайні і дуже красиві гарбузові булочки, смак яких приємно здивує вас і ваших близьких.

Гарбуз містить у 5 разів більше каротину, ніж морква. І цей каротин в організмі перетворюється на вітамін А, який діє як антиоксидант.

Зробити ці корисні для здоров'я сезонні ласощі дуже легко, а тісто для традиційних булочок з гарбуза використовується дріжджове.

У нашому докладному і покроковому рецепті описано, як правильно приготувати апетитні булочки з хрусткою рум'яною скоринкою. Шукайте його за цим посиланням: Гарбузові булочки.

Гарбузові булочки

Крім того, радимо приготувати дуже смачні гарбузові оладки.

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