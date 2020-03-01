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Рецепт найсмачнішої страви з фаршем нашвидкоруч

1.3т
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Смачно, ситно і оригінально – це все про незвичайний і простий "Брізоль".

Брізоль - навіть не назва страви, а певний спосіб засмаження продуктів. Буквально це означає приготований "в омлеті, яйці, в льєзоні".

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Страва проста і для неї потрібні: будь-який м'ясний фарш, яйця, молоко, масло і овочі для начинки.

Залежно від способу подачі це може бути звичайний сніданок, швидкий обід або вечеря.

FoodOboz пропонує вдалий рецепт цієї страви за посиланням: Брізоль на сковороді з фаршем.

Брізоль на сковороді з фаршем

Брізоль на сковороді з фаршем

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Тема
рецепти
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їжа
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