Рецепт найсмачнішої страви з фаршем нашвидкоруч

Смачно, ситно і оригінально – це все про незвичайний і простий "Брізоль".
Брізоль - навіть не назва страви, а певний спосіб засмаження продуктів. Буквально це означає приготований "в омлеті, яйці, в льєзоні".
Страва проста і для неї потрібні: будь-який м'ясний фарш, яйця, молоко, масло і овочі для начинки.
Залежно від способу подачі це може бути звичайний сніданок, швидкий обід або вечеря.
FoodOboz пропонує вдалий рецепт цієї страви за посиланням: Брізоль на сковороді з фаршем.
Брізоль на сковороді з фаршем
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