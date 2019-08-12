Рецепт найсмачнішої страви з баклажанів

Однією з найбільш смачних і ароматних страв з баклажанів є запіканка.

На її приготування не піде багато часу, а смак вас точно порадує!

Крім того, баклажани – дуже корисні для здоров'я, вони обов'язково повинні бути присутніми в раціоні, адже при низькому вмісті калорій вони багаті клітковиною, антоцианами і калієм.

Ситна, літня і ароматна, така запіканка з баклажанів ідеально виступить основною стравою або стане гарніром.

Для її приготування також знадобляться яйця і соковитий болгарський перець.

Точний покроковий рецепт цієї смачної і корисної страви читайте за посиланням: Запіканка з баклажанів.

Запіканка з баклажанів

Також пропонуємо приготувати на диво смачні котлетки з баклажанів, їх рецепт шукайте за цим посиланням.

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