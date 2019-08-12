Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт найсмачнішої страви з баклажанів

490 Читати матеріал російською

Однією з найбільш смачних і ароматних страв з баклажанів є запіканка.

На її приготування не піде багато часу, а смак вас точно порадує!

Крім того, баклажани – дуже корисні для здоров'я, вони обов'язково повинні бути присутніми в раціоні, адже при низькому вмісті калорій вони багаті клітковиною, антоцианами і калієм.

Ситна, літня і ароматна, така запіканка з баклажанів ідеально виступить основною стравою або стане гарніром.

Для її приготування також знадобляться яйця і соковитий болгарський перець.

Точний покроковий рецепт цієї смачної і корисної страви читайте за посиланням: Запіканка з баклажанів.

Запіканка з баклажанів

Запіканка з баклажанів

Також пропонуємо приготувати на диво смачні котлетки з баклажанів, їх рецепт шукайте за цим посиланням.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані