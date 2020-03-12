Рецепт найсмачнішої смаженої картоплі, який стане улюбленим

Правильно посмажена картопля - це дуже смачний обід або вечеря, якщо приготувати її за нашим рецептом.

Коли немає бажання витрачати час і сили на різні кулінарні шедеври, але дуже хочеться смачно попоїсти, то саме ця страва стане ідеальним рішенням.

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Нам знадобиться очищена картопля, печериці, ріпчаста цибуля і маленький шматочок свинини з прожилками сала.

У технології приготування такої картоплі є кілька секретів: спочатку слід підсмажити м'ясо, дістати його зі сковороди, після чого у витопленому салі підрум'янити цибулю з грибами до того моменту, поки з грибів не випарується вся рідина. І лише після цього приступити до смаження картоплі з усіма інгредієнтами.

Така страва виходить ситною, ароматною і дуже смачною! Її детальний рецепт з відео доступний тут: Смажена картопля з печерицями та м'ясом.

Смажена картопля з печерицями та м'ясом

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