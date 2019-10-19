Рецепт найсмачнішої скумбрії, запеченої у фользі

Якщо ви хочете приготувати запечену рибу, неодмінно зверніть увагу на приготування найсмачнішої скумбрії в фользі.

Для того щоб приготувати скумбрію вам не потрібно заздалегідь заготовлювати будь-які особливі інгредієнти або спеції. Досить взяти саму рибу, петрушку, лимон, часник, а також рослинну олію. Сіль і перець додаємо виходячи зі смакових переваг.

Завдяки таким інгредієнтам як лимон, зелень і часник, ваша страва вийде по-справжньому смачною і ароматною. Запечена скумбрія стане прикрасою вашого святкового столу.

FoodOboz пропонує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування смачної скумбрії в фользі за наступним посиланням.

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