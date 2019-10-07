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Рецепт найсмачнішої сирної запіканки з манкою

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Одним із найпростіших десертів є ніжна сирна запіканка, що полюбилася всім з дитинства.

Приготувати її дуже просто, головне обрати свіжий сир невеликої жирності і не переборщити з манкою.

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Замість родзинок FoodOboz пропонує додати до сирної маси секретний інгредієнт, який надасть готовій запіканці незабутній, особливий смак.

Щоб готова страва була ніжною, сир потрібно добре перемішати до отримання однорідної маси, а перед випічкою дати тісту настоятися близько 10 хвилин.

Про те, як приготувати цей корисний і дуже смачний десерт, читайте за наступним посиланням: Сирна запіканка з манкою.

Сирна запіканка з манкою

Сирна запіканка з манкою

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