Рецепт найсмачнішої шаурми в лаваші

Близькосхідна страва шаурма готується з піти або лаваша, начиненого готовим рубаним м'ясом з додаванням спецій, соусів і свіжих овочів.

FoodOboz пропонує приготувати дуже смачну традиційну шаурму в лаваші з начинкою з соковитої смаженої курятини.

Ця смачна і ситна страва на Сході вже кілька століть є улюбленим способом швидко перекусити.

Завдяки глобалізації та туризму класична шаурма стала популярною у всьому світі.

Про те, як приготувати цю східну страву, читайте в нашому детальному покроковому рецепті за цим посиланням: Шаурма в лаваші.

Шаурма в лаваші

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