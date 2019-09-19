Рецепт найсмачнішої шарлотки з яблуками

Якщо у вас зовсім немає часу, але є бажання приготувати смачну випічку, зверніть увагу на рецепт приготування шарлотки з яблуками.

Багато господинь погодяться з тим, що ця страва є однією з найпростіших в приготуванні, бо тут потрібно додати всього чотири основних інгредієнта.

На фініші ви отримаєте неймовірно смачний і ніжний всередині пиріг, покритий зверху хрусткою бісквітною скоринкою.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з нашим оригінальним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування дуже смачної шарлотки з яблуками за наступним посиланням.

Раніше відома українська актриса Лілія Ребрик поділилася своїм рецептом приготування шарлотки.

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