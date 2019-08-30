Рецепт найсмачнішої шарлотки з яблуками

Якщо ви хочете спекти для своєї сім'ї щось смачне, а часу мало, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування шарлотки з яблуками.

Багато хто вважає, що такий пиріг є одним з найпопулярніших десертів, для приготування якого не потрібно витрачати багато часу.

Щоб випічка вийшла ідеальною, вам потрібно всього чотири ключових інгредієнти. У разі дотримання правильного алгоритму рецептури, в результаті ви отримаєте чудову випічку з ніжною начинкою всередині і зовнішньої хрусткою бісквітної скоринкою.

OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам ознайомитися з нашим докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування шарлотки з яблуками за наступним посиланням.

Раніше ми ділилися рецептом приготування шарлотки від відомої української актриси.

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