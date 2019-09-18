Рецепт найсмачнішої паельї

Приготування такої оригінальної іспанської страви, як паелья, по-справжньому захопить ваших рідних і близьких.
Добре відомо, що іспанські страви припадають до душі багатьом гурманам через свою особливу пікантність. Це стосується і паельї – справжньої іспанської страви, яка припаде до смаку тим, хто дуже любить морепродукти.
Для приготування паельї ми пропонуємо використовувати кальмари, мідії і креветки. Однак можна додати й інші морепродукти, щоб зробити свою страву ще більш смачною і насиченою.
Будьте впевнені, така страва по-справжньому сподобається вашій родині.
FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування паельї за наступним посиланням.
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