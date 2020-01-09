Рецепт найсмачнішої ледачої лазаньї

Приготувати таку складну страву італійської кухні як лазанья під силу не всім, але є рецепти, які врятують ситуацію!

Варіант ледачою лазаньї від FoodOboz на смак нічим не поступається класичній, зате часу на на кухонну метушню потрібно в рази менше.

Пропонуємо скористатися хитрістю – замість стандартних листів для лазаньї використовувати тонкий лаваш. Він миттєво вбере в себе соус і аромат м'ясної начинки, та й запечеться значно швидше.

Щоб ще більше спростити процес, можна взяти готовий м'ясний фарш.

Детальний рецепт цієї ситної страви читайте за посиланням: Ледача лазанья.

Ледача лазанья

Читайте також:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!