Рецепт найсмачнішої картоплі по-селянськи

Як відомо, картопля була завезена з Південної Америки до Європи у XVI столітті і стала надбанням європейської кухні.

Цей коренеплід полюбився і українцям. Наша кухня багата стравами з картоплею, а однією з найпопулярніших в Україні є спосіб її приготування по-селянськи.

FoodOboz пропонує рецепт найсмачнішої м'якої запеченої зі спеціями картоплі з рум'яною скоринкою.

Ця ароматна страва може бути ідеальним гарніром на будь-який випадок. Вона доречно як для романтичної вечері, так і порадує гостей на святковому столі.

Приготувати таку картоплю дуже просто, рецепт читайте за цим посиланням: Картопля по-селянськи в духовці.

Пропонуємо також приготувати дуже смачну картоплю з грибами в сметані.

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