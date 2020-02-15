Рецепт найсмачнішої грузинської страви з м'ясом

Як відомо, кавказька кухня славиться своїми ситними і пряними м'ясними стравами.

FoodOboz пропонує скуштувати популярне грузинське блюдо "Сациві" з курячого м'яса в казково смачному густому соусі.

Для приготування Сациві потрібно попередньо відварити розрізану на частини цілу курку.

Новини Простий рецепт чудової французької страви з фаршем

Після чого залити її густим грузинським соусом на основі горіхів, зелені та часнику. Така заливка готується досить просто, але надає курячому м'ясу особливий апетитний смак, забути який вже неможливо.

Як приготувати цю ароматну страву грузинської кухні, дивіться у відеорецепті за посиланням: Сациві з курки.

Сациві з курки

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