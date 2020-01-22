Рецепт найсмачнішої гарячої страви з крабових паличок

З крабових паличок виходять не тільки смачні салати, а й чудові хрусткі крокети з картоплею.
Це дуже просте блюдо, воно не відніме багато часу.
Улюблені крабові палички, картопля, зелень і паніровка – все, що потрібно для приготування апетитних рум'яних крокетов з хрусткою скоринкою.
Залежно від розміру вони можуть бути повноцінною стравою, закускою, або аперитивом перед святковим застіллям.
Як приготувати таку чудову страву, дивіться у відеорецепті від FoodOboz за наступним посиланням: Крокети з крабовими паличками.
Крокети з крабовими паличками
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