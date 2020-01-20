Рецепт найсмачнішої гарбузової каші з фото

Холодна пора року так і спонукає готувати якомога більше різноманітних яскравих і корисних страв з гарбуза.

FoodOboz пропонує рецепт відмінної гарбузової каші.

Як відомо, невибагливість гарбуза обумовлює його дешевизну, в той час як товста шкірка дозволяє овочу зберігатися місяцями, а склад вражає корисними елементами, - тому взимку це один з найпопулярніших продуктів у всіх прихильників здорового харчування.

Новини Рецепт неймовірно смачних ласощів з гарбуза

Є сотні, якщо не тисячі, рецептів гарбузової каші, але оптимальні пропорції і нюанси приготування часто губляться, через що блюдо виходить посереднім і не дуже смачним.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт смачної гарбузової каші з фото процесу приготування за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував дуже незвичайний рецепт жаркого в гарбузі.

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