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Рецепт найсмачнішої домашньої солянки

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Домашня солянка – одна з найпопулярніших перших страв.

FoodOboz знайшов рецепт простої солянки на м'ясі різних сортів, копченині і шинці.

Такий збірний суп готується досить швидко, майже на швидку руку, і для нього не потрібно багато інгредієнтів.

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Про те, як приготувати дуже ситну солянку з насиченим смаком, читайте в нашому покроковому рецепті за посиланням: Солянка домашня.

солянка домашнаяя

солянка домашнаяя

Не забудьте при подачі додати подрібнений зубчик часнику, часточку лимона і трохи свіжої зелені.

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