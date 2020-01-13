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Рецепт найсмачнішого закарпатського баноша

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Кукурудзяна каша на вершках або сметані - банош – належить до гуцульської кухні.

Традиційно страву заправляють шкварками, бринзою чи грибами. Раніше банош був популярним лише в карпатському регіоні, проте за яскравий смак останнім часом він полюбився багатьом.

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Якщо ви є прихильником такої каші, або ж навпаки, ще не куштували цю страву, вам обов’язково потрібно приготувати банош за перевіреним рецептом від FoodOboz. Він доступний за посиланням: Банош з бринзою.

Банош з бринзою

Банош з бринзою

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