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Рецепт найсмачнішого торта

9.2т Читати матеріал російською

Одним з найпопулярніших тортів по праву є "П'яна вишня".

Цей простий десерт має кілька інших назв. Так, "П'яну вишню" часто називають Шварцвальдським тортом, або тортом Black forest, що в перекладі з англійської означає "Чорний ліс".

Авторами десерту називають французьких кондитерів. Ще в 17 столітті у Франції готували солодощі, за складом дуже схожі на сучасну "П'яну вишню".

Для приготування цього простого торта нам знадобиться червоне вино, воно і додасть десерту його особливий смак.

Про те, як правильно приготувати такий торт, читайте в нашому детальному покроковому рецепті за посиланням: "П'яна вишня".

Торт "П'яна вишня"

Торт "П'яна вишня"

Якщо ви хочете приготувати ягідний десерт без алкоголю в складі, радимо спробувати найсмачніший пиріг з вишнею.

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