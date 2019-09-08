Рецепт найсмачнішого торта

Одним з найпопулярніших тортів по праву є "П'яна вишня".
Цей простий десерт має кілька інших назв. Так, "П'яну вишню" часто називають Шварцвальдським тортом, або тортом Black forest, що в перекладі з англійської означає "Чорний ліс".
Авторами десерту називають французьких кондитерів. Ще в 17 столітті у Франції готували солодощі, за складом дуже схожі на сучасну "П'яну вишню".
Для приготування цього простого торта нам знадобиться червоне вино, воно і додасть десерту його особливий смак.
Про те, як правильно приготувати такий торт, читайте в нашому детальному покроковому рецепті за посиланням: "П'яна вишня".
Торт "П'яна вишня"
Якщо ви хочете приготувати ягідний десерт без алкоголю в складі, радимо спробувати найсмачніший пиріг з вишнею.
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