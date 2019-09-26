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Рецепт найсмачнішого та ароматного глінтвейну

1.2т Читати матеріал російською

Зігріваючий і дуже смачний напій з червоного вина і спецій – глінтвейн – має багату історію.

З німецької мови назва цього гарячого коктейлю перекладається як "палаюче вино".

Глінтвейн вигадали багато століть тому древні римляни, вони змішували з вином прянощі і трави, щоб додати нових ноток до гарячого напою.

FoodOboz пропонує приготувати особливий глінтвейн, в який окрім традиційних компонентів входить і кілька незвичайних.

Отже, нам знадобиться червоне вино, набір спецій, прянощів, цитрусові, і дещо ще.

Про те, як приготувати гарячий коктейль з незвичайним смаком, читайте за цим посиланням: Глінтвейн з апельсином.

Глінтвейн з апельсином

Глінтвейн з апельсином

Пропонуємо також спробувати дуже смачний лікер з вершками.

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